Kilis'te patlayıcılarla yakalanan Rus uyruklu Gagiev DEAŞ üyeliğinden yargılanıyor

Sanık Dzhamaleil Gagiev, tercüman aracılığıyla yaptığı savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

"YAPTIĞIM HATALARI KABUL EDİYORUM"

Ne için yargılandığını bilmediğini iddia eden Gagiev, "Çok pişmanım ve çıkmak istiyorum. Yaptığım hataları kabul ediyorum ve tahliye olmak istiyorum. Sadece Türkiye'den başka yere gitmek istiyorum. Ben yazılı dilekçemi sundum okunmasını istiyorum. Benim DEAŞ ile hiçbir alakam yoktur." dedi.

Dzhamaleil Gagiev, 2016 Nisan ayında Suriye sınırında devriye görevi yapan güvenlik güçlerince sınırdaki beton bariyerlerin altındaki tünelden Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanmış, çantasında 1,5 kilogram patlayıcı ve savunma tipi 2 el bombası ile canlı bomba kemeri bulunmuştu.