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Kilis'te süs havuzuna bırakılan şüpheli çanta paniğe yol açtı

Kilis’te Cumhuriyet Meydanı’ndaki süs havuzuna bırakılan şüpheli çanta paniğe yol açtı.

  • İHA
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Cumhuriyet Meydanı’nda Kilis Valiliğinin karşısındaki süs havuzuna bir vatandaş tarafından çanta bırakıldı. Çantayı gören vatandaşların 155 polis imdat telefonunu durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis, olay yerine kordon altına alarak, bomba imha uzmanı çağırdı. Bu esnada çantayı bırakan vatandaş gelerek çantayı kendisinin bıraktığını ifade etmesi üzerine çanta polis gözetiminde açıldı. İçerisinden giysi çıkan çantayı alan vatandaş, koyarak meydandan uzaklaştı. Polis ekipleri normale dönerken vatandaşlar derin bir nefes aldı.

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