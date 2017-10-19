Kilit FETÖ’cü Endonezya’dan getirildi, sorguya alındı

FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına ağır bir darbe daha vuruldu. Pakistan'daki FETÖ okulları müdürü Mesut Kaçmaz ile eşi Meral Kaçmaz'ın yanı sıra Endonezya'da da Kaynak Holding temsilcisi olduğu tespit edilen Hakan İslamoğlu isimli FETÖ yöneticisi yakalandı.

PAKİSTAN'DAN SONRA ENDONEZYA...

Geçen hafta düzenlenen operasyonla Pakistan'daki FETÖ okullarının müdürü Mesut Kaçmaz ile eşi Meral Kaçmaz Lahor'da gözaltına alındıktan sonra özel uçakla Ankara'ya getirilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Mesut Kaçmaz İstanbul'a götürülürken, eşi Meral Kaçmaz ise Ankara Emniyeti'ne götürüldü.

Kaçmaz çifti ile eş zamanlı olarak Endonezya'dan da FETÖ'nün kritik bir isminin daha paketlendiği ortaya çıktı. Bu ismin FETÖ'ye bağlı Kaynak Holding'in Endonezya temsilcisi Hakan İslamoğlu olduğu belirtildi. Adım adım takip etdilen İslamoğlu'nun Türkiye'ye iade edilmesi için iki ülke arasındaki diplomatik temaslar tamamlandı. Endonezya'da güvenlik güçlerince yakalanan İslamoğlu'nun sınır dışı (deport) işlemleri yapıldı.

İslamoğlu özel uçakla Ankara'ya getirildi ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Cumhuriyet Savcısı Velihattin Eldemir'in talimatı üzerine sorguya alınan İslamoğlu'nun 2004-2007 arasında İstanbul'da Kaynak Holding bünyesinde çalıştığı daha sonra da Holding'in temsilcisi olarak Endonezya'ya gönderildiği belirlendi.

İslamoğlu'nun Akıncı davası kapsamında tutuklu bulunan FETÖ'nün sivil imamları Kemal Batmaz ve Harun Biniş gibi isimlerle Kaynak Holding'de çalışması örgütsel birlikteliklerini de ortaya koydu.