Mina Başaran kimdir kaç yaşındaydı evli miydi? Hüseyin Başaran kızı Mina Başaran Instagram adresi

Mina Başaran kimdir? İran’da düşen özel Türk jetinde yer alan ve Dubai’de yapılan bekarlığa veda partisinden dönen Mina Başaran hakkında araştırma yapılıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a giden Türk özel jeti İran'da düştü. Düşen uçakta bulunan 11 kişi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenlerin 3'ü mürettebat, 8 kişinin ise yolcu olduğu aktarıldı. CNN Türk canlı yayınına katılan Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi, kaza mahalinden dumanların yükseldiğini ve uçaktan herhangi bir sinyal alınmadığını bildirdi. Düşen uçakla ilgili arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Uçakta Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşının bulunduğu belirtildi. Mina Başaran’ın kız arkadaşlarıyla Dubai’ye ‘bekarlığa veda partisi’ne gittiği ve dönüşte korkunç kazanın yaşandığı ifade edildi. Mina Başaran kimdir son fotoğraflarını Instagram’da böyle paylaşmıştı.

MİNA BAŞARAN KİMDİR?

Ailenin tek kızı olan ve işleri babasından devralmaya hazırlanan Mina Başaran, 28 yaşında. Mina, hırslı ve yetenekli yapısıyla dikkat çekiyor. 2013 yılında Başaran Grubu Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur.

Mina Başaran, uçak kazasından 1 gün önce sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşmıştı... Fotoğrafta şu isimler yer alıyor: Mina Başaran, Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel, Jasmin Baruh ve Sinem Akay.

HÜSEYİN BAŞARAN İRAN'A HAREKET ETTİ

Acı haberi alan Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın İran'a hareket ettiği öğrenildi.

PİLOTLARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Hayatını kaybeden pilotların isimlerinin Melike Kuvvet ve Beril Gebeş olduğu öğrenildi.

TÜRKİYE'DEKİ İLK ÖLÜMLÜ İŞ JETİ KAZASI

11 kişinin hayatını kaybettiği bu kaza, Türk sivil havacılığındaki ilk ölümlü iş jeti kazası oldu.

İKİ İŞ JETİ VAR

İş adamı Hüseyin Başaran’a ait iki iş jeti bulunuyor. Bu uçaklardan biri daha uzun menzilli Global Express (tescili TC-FRK), diğeri de İran’da düşen Challenger 604’di.

Çift motorlu Challenger 604, Kanadalı Bombardier şirketi tasarımı. Orta menzilli uçağın yolcu kapasitesi 12. Başaran Holdin'e ait uçak 2001 modeldi. İmalat numarası ise 5494'tü.

HÜSEYİN BAŞARAN KİMDİR?

Trabzon doğumlu olan Hüseyin Başaran, farklı sektörlerde faaliyet gösteren Başaran Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bir dönem Trabzonspor Asbaşkanlığı yapan Hüseyin Başaran evli ve 2 çocuk sahibidir.

Farklı sektörlerde başarılı projeleri hayata geçirerek büyüyen ve 25 yıldan bu yana birçok yatırıma imza atan Başaran Yatırım Holding, şuan üçüncü kuşak temsilcisi olan Hüseyin Başaran tarafından yönetilmektedir. İlk olarak fındık ticareti ile faaliyetine başlayan Başaran Entegre, kısa sürede Türkiye’nin önde gelen entegre fındık işleme tesisine sahip olmuştur.

Günümüzde Gıda’nın yanı sıra Yatçılık, Finans, İnşaat, Turizm, Havacılık, Çimento ve Enerji olmak üzere farklı sektörlere de yatırımlarına devam eden Başaran Holding, Hüseyin Başaran’ın Başkanlığında; Ramada Resort Bodrum ve Ramada Plaza Trabzon ile turizm yatırımları gerçekleştirmiştir.