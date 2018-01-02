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Kıraathaneyi önce taradılar, sonra ateşe verdiler

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan bir kıraathaneye silahla ateş açan saldırganlar, hızlarını alamayarak mekanı ateşe verdi.

  • İHA
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Alınan bilgiye göre, Altındağ Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathanenin önüne araçla gelen kimliği belirlenemeyen kişilerce mekana ateş açıldı. Kıraathaneyi dakikalarca kurşun yağmuruna tutan saldırganlar, daha sonra da kırılan camlardan içeri ateş atarak mekanı kundakladı. Olayın ardından araçlarına binen saldırganlar, gecenin karanlığından faydalanarak izlerini kaybettirdi.


Ardı ardına gelen silah sesleriyle sarsılan mahalleli büyük panik yaşadı. 5 katlı apartmanın giriş katında bulunan mekandan yükselen dumanları gören bina sakinleri, kendi imkanlarıyla apartmanı tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hızla yangına müdahale eden itfaiye erleri, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Saldırı esnasında kıraathanenin kapalı olması, olası bir can kaybının önüne geçti.
Polis ekipleri, olay yerini şerit çekerek kapattı. Çevrede arama çalışması başlatan ekipler, görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Olay Yeri İnceleme ekipleri, saldırıya ilişkin delilleri topladı. Olayın, birkaç saat önce Mamak Demirlibahçe Mahallesi’nde meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı kıraathanedeki silahlı çatışmayla irtibatlı olabileceği değerlendirildi.

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