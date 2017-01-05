Kýrgýz itirafçýya 'katliamcý bu' dediler!

Kýrgýzistanlý Iakhe Mashrapov'un pasaport fotoðrafý önceki gün 'Reina katliamcýsý' denilerek kamuoyu ile paylaþýldý. Mashrapov, dünya medyasýnýn pasaportunu servis etmesi üzerine bir haber sitesine açýklama yapýp terörist olmadýðýný söyledi. Atatürk Havalimaný'nda sorgulandýktan sonra ülkesine dönen Mashrapov'un 15 Temmuz'dan sonra Kýrgýz istihbarat birimi SNB'ye ifade verdiði, FETÖ kuryesi olduðunu itiraf ettiði ortaya çýktý. Mashrapov'un bu itirafý nedeniyle hedef haline getirildiði ve bilinçli þekilde fotoðrafýnýn paylaþýldýðýný söylediði ileri sürüldü. Reina'yý kana bulayan cani teröristin izine ulaþmak için gece gündüz çalýþan Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü, medyaya bilinçli olarak yapýldýðý öne sürülen 'pasaport servisi' nedeniyle ayrý bir soruþturma baþlattý. SNB, Masharapov'un açýklamalarýnýn ardýndan Türk istihbarat makamlarýyla irtibata geçerek Masharapov'un bir "FETÖ itirafçýsý" olduðunu ve bu nedenle hedef alýnmýþ olabileceðini iletti. SNB'ye göre, FETÖ'nün kurye trafiðinin yaný sýra Kýrgýzistan'daki yapýlanma hakkýnda da stratejik bilgiler veren Mashrapov'un itiraflarýný haber alan FETÖ'cüler, Mashrapov'u 'kasýtlý' bir þekilde hedef haline getirip Reina soruþturmasýný sulandýrmaya çalýþtý.

VEFA CENTER'IN PARASINI TAÞIMIÞ

Kýrgýz istihbarat makamlarýnca Türk istihbarat kaynaklarýna iletilen bilgiye göre, Ýakhe Mashrapov, Türkiye'ye yaptýðý günübirlik seyahatleri þüpheli bulununca gözaltýna alýnýp sorguya çekildi. Sorguda, FETÖ/PDY'nin Türkiye-Kýrgýzistan arasýndaki para kaçýrma trafiðinde kurye olarak rol aldýðýný itiraf eden Mashrapov, Biþkek'teki FETÖ yatýrýmý olan Vefa Center'in parasýnýn Türkiye'ye sokulmasýnda kuryelik yaptýðýný aktardý.(Sabah)