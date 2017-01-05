Son Dakika Haberleri E-gazete 5Bugünkü Star

ÞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMÝ

KÜLTÜR SANAT

YAÞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kýrgýz itirafçýya 'katliamcý bu' dediler!

‘Reina’da katliam yapan DEAÞ’lý’ diye basýna sýzdýrýlan pasaportun sahibinin Kýrgýzistan’da FETÖ itirafçýsý olduðu ortaya çýktý. FETÖ’nün pasaportu yayarak hem soruþturmayý sulandýrmaya çalýþtýðý hem de itirafçýyý cezalandýrdýðý deðerlendiriliyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kýrgýzistanlý Iakhe Mashrapov'un pasaport fotoðrafý önceki gün 'Reina katliamcýsý' denilerek kamuoyu ile paylaþýldý. Mashrapov, dünya medyasýnýn pasaportunu servis etmesi üzerine bir haber sitesine açýklama yapýp terörist olmadýðýný söyledi. Atatürk Havalimaný'nda sorgulandýktan sonra ülkesine dönen Mashrapov'un 15 Temmuz'dan sonra Kýrgýz istihbarat birimi SNB'ye ifade verdiði, FETÖ kuryesi olduðunu itiraf ettiði ortaya çýktý. Mashrapov'un bu itirafý nedeniyle hedef haline getirildiði ve bilinçli þekilde fotoðrafýnýn paylaþýldýðýný söylediði ileri sürüldü. Reina'yý kana bulayan cani teröristin izine ulaþmak için gece gündüz çalýþan Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü, medyaya bilinçli olarak yapýldýðý öne sürülen 'pasaport servisi' nedeniyle ayrý bir soruþturma baþlattý. SNB, Masharapov'un açýklamalarýnýn ardýndan Türk istihbarat makamlarýyla irtibata geçerek Masharapov'un bir "FETÖ itirafçýsý" olduðunu ve bu nedenle hedef alýnmýþ olabileceðini iletti. SNB'ye göre, FETÖ'nün kurye trafiðinin yaný sýra Kýrgýzistan'daki yapýlanma hakkýnda da stratejik bilgiler veren Mashrapov'un itiraflarýný haber alan FETÖ'cüler, Mashrapov'u 'kasýtlý' bir þekilde hedef haline getirip Reina soruþturmasýný sulandýrmaya çalýþtý.
 
VEFA CENTER'IN PARASINI TAÞIMIÞ
Kýrgýz istihbarat makamlarýnca Türk istihbarat kaynaklarýna iletilen bilgiye göre, Ýakhe Mashrapov, Türkiye'ye yaptýðý günübirlik seyahatleri þüpheli bulununca gözaltýna alýnýp sorguya çekildi. Sorguda, FETÖ/PDY'nin Türkiye-Kýrgýzistan arasýndaki para kaçýrma trafiðinde kurye olarak rol aldýðýný itiraf eden Mashrapov, Biþkek'teki FETÖ yatýrýmý olan Vefa Center'in parasýnýn Türkiye'ye sokulmasýnda kuryelik yaptýðýný aktardý.(Sabah)

DEVAMI ÝÇÝN TIKLAYIN

Bu yazýya ilk siz yorum yapýn.

Yorumlar

Yorumlarýnýzý kendi özgür iradenizle yayýnlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylý ve doðrudan sorumluluðu tek baþýnýza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kurallarý ve Kullaným Koþullarý'ný kabul etmiþ sayýlýrsýnýz.

  • Lütfen birþeyler yazýnýz. Yorum alaný boþ býrakýlamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrasý yayýnlanacaktýr.
  • Mesajlarýnýz size hukiki sorumluluk doðurur.
  • Bir hata oluþtu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Reina saldýrganýnýn taksi parasý aldýðý iddia edilen lokanta sahibi konuþtu

Reina saldýrganýnýn taksi parasý aldýðý iddia edilen lokanta sahibi konuþtu

Þžehitler için karda çýplak nöbet tuttu

Þžehitler için karda çýplak nöbet tuttu

Suriyeli ressam bombalarý sanata çevirdi

Suriyeli ressam bombalarý sanata çevirdi

DEAÞ'a ait 3 ÝHA düþürüldü

DEAÞ'a ait 3 ÝHA düþürüldü

En Çok Okunanlar

ÞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMÝ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAÞAM

EKLER

HAKKIMIZDA