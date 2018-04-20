Kırıkkale'de apartta yangın

Alınan bilgiye göre, Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde çoğunlukla öğrencilerin kaldığı 5 katlı apartın 4. katında yangın çıktı.

Çevredekiler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alarak binada konaklayanları tahliye etti.

Yangın, Kırıkkale ve Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince diğer odalara ve binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Kimsenin yara almadığı yangının fişi takılı unutulan ütüden çıktığı değerlendiriliyor.