Kırıkkale'de apartta yangın
Kırıkkale'de genellikle üniversite öğrencilerinin kaldığı apartta çıkan yangın hasara neden oldu.
- AA
Alınan bilgiye göre, Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde çoğunlukla öğrencilerin kaldığı 5 katlı apartın 4. katında yangın çıktı.
Çevredekiler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alarak binada konaklayanları tahliye etti.
Yangın, Kırıkkale ve Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince diğer odalara ve binalara sıçramadan kontrol altına alındı.
Kimsenin yara almadığı yangının fişi takılı unutulan ütüden çıktığı değerlendiriliyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.