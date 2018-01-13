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Kırşehir'de "gaybubet evi" operasyonu: 4 gözaltı

Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'gaybubet evi'ne yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

  • AA
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Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün üniversite yapılanmasında yer alan kadınların gizlendikleri ve faaliyetlerini devam ettirdikleri belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Yenice Mahallesi'nde "gaybubet evi" olarak kullanıldığı değerlendirilen adrese düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan üniversite mezunu N.S, B.G. ve H.B. ile ev hanımı H.M. gözaltına alındı.

İkametteki aramada kişisel telefonların haricinde farklı kişiler adına çıkarılmış 2 hat ve cep telefonu, tablet, dizüstü bilgisayardan söküldüğü anlaşılan hard disk ve ankesörlü telefon kartı ele geçirildi.

Emniyete götürülen zanlıların sorgusu devam ediyor.

Zanlılarla ilgili yapılan araştırmada, üniversiteden mezun olduktan sonra başka illerde yaşayan ailelerinin yanına gitmedikleri, Kırşehir'de örgüte ait "gaybubet evi"nde kalmaya devam ettikleri belirlendi.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen zanlıların, ifadelerinde, evde kendilerinden başka kimse olmadığını söylemelerine rağmen 2 farklı odada erkek eşyaları ve malzemeleri bulunduğu öğrenildi.

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