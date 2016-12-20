Kış lastiği kullanmayan 908 sürücüye ceza
Emniyet Genel Müdürlüğünce 5-11 Aralık tarihleri arasında kış lastiği kullanmayan 908 araca idari ceza uygulandı
- AA
Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), 5-11 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen yoğunlaştırılmış kış lastiği denetimlerinde kış lastiği kullanmayan 908 araca idari ceza kesildiği bildirildi.
EGM'den yapılan yazılı açıklamada, yoğunlaştırılmış kış lastiği denetimleri kapsamında 5-11 Aralık tarihlerinde 140 bin 258 aracın kontrol edildiği belirtildi.
Denetimlerde, 908 araca kış lastiği kullanmamaktan idari ceza uygulandığı kaydedildi.
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