Kızılay, Arakan için yardım kampanyası başlattı

Yüzlerce yıldır baskı altında yaşam mücadelesi veren Arakanlı Müslümanlar, yine büyük acılar yaşıyor. Şiddetini artıran saldırılarda binlercesi hayatını kaybetti, on binlercesi göç yoluna düştü. Arakanlı Müslümanlara 2012 yılından bu yana insani yardımda bulunan Kızılay, bölgeden yükselen yardım çığlığına sesiz kalmadı, yeniden harekete geçti.

Kızılay, çocuk, kadın, genç, yaşlı yüzbinlerce Arakanlı Müslümanın yarasına merhem olmak isteyen siz hayırseverler için “ARAKAN’A CAN OL” adıyla bir yardım kampanyası başlattı. Gerek Kızılay öz kaynaklarıyla, gerekse yardım kampanyasına gelecek destekle Türkiye Myanmar’da kalmak zorunda olan veya Bangladeş’e geçmez zorunda kalan yüzbinlerce Arakan Müslümanına yardım ulaştıracak.

Arakan’da yaşanan insani acıları Cenevre’de katıldığı Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısında da dile getirdiğini belirten Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Arakan ‘insanım’ diyen hiç kimsenin sessiz kalmaması gereken büyük bir acı yaşıyor. Cumhurbaşkanımızın girişimleri bu büyük acıyı dünya gündemine taşıdı. Biz de ülkelerin Kızılaylarının, Kızılhaçlarının gündemine taşıyoruz. Cenevre’de bu anlamda birçok görüşme yaptık. Özellikle Çin Kızılhaçı’nın imkanları ve nüfuz gücüyle vereceği destek önemliydi. Çinli mevkidaşımızla bu büyük acıya birlikte çare olabilmek konusunda anlaşmaya vardık. Arakan’da kalanların ve Bangladeş’e kaç bilenlerin temiz içme suyuna, ilaca, gıdaya ve üstlerine alacakları çadır yada brandalara acil ihtiyaçları var. Genel Müdürümüz de dahil bir ekibimiz Bangladeş’te hem ihtiyaç tespiti hem lojistik bağlantılar hem de yardımların önünün açılması için görüşmeler yapıyorlar. Biz de ülke çapında büyük bir yardım kampanyası başlattık. “Arakan’a Can Ol” sloganıyla başlattığımız yardım kampanyası ile Arakan’lı kardeşlerimizin acılarını dindirmeye gayret edeceğiz. Tüm hayırseverlerimizi kampanyamızı desteklemeye davet ediyorum. 1 SMS ile çok şeyi değiştirebilirler” diye konuştu.

Kızılay, 2012 yılından bu yana Arakan’da

Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanlara yardım için 2012 yılından bu yana ülkede insani yardım faaliyete yürüten, daimi delegasyon bulunduran Kızılay, sığınmacı kamplarında gıda ve diğer yardım malzemeleri dağıtıyor. Özellikle Ramazan ve kurban dönemlerinde Arakanlı Müslümanlara yardımlarını artıran Kızılay, 2012 yılında Myanmar’da da daimi temsilcilik açmış, Arakanlı Müslümanlara bu temsilcilik üzerinde birkaç yıl boyunca insani yardımda bulunmuştu.

Bağış nasıl yapılıyor?

Hayırseverler;

-Tüm Bankalardaki Kızılay hesapları

-www.kizilay.org.tr üzerinden kredi kartıyla

-Tüm operatörlerden 2668’e 10 TL değerinde 1 SMS atarak

-168 ücretsiz çağrı merkezini arayarak

-PTT şubelerinden posta çekiyle veya tüm Kızılay şubelerinden elden bağış yapabilirler

Yurtdışından bağışta bulunmak isteyenler Almanya’daki Ziraat Bankalarının Kızılay hesap numarası aracılığı ile “ARAKAN” notuyla şartlı bağışta bulunabilir.

Ziraat Bank International AG

Filiale Frankfurt

Am Hauptbahnhof 16 60329 Frankfurt

KONTO NO: 1080000001

BLZ: 512 207 00

IBAN NO: DE26 5122 0700 1080 0000 01

SWIFT: TCZBDEFF