Kızılay gönüllülerine 'Henry Davison' ödülü

Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Kurulu ve Yasal Toplantıları kapsamında Kızılay gönüllüleri "Henry Davison" ödülüne layık görüldü.

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Belek turizm merkezinde kurumun ev sahipliğinde süren ve dünyanın iyilik elçilerini Antalya'da buluşturan IFRC Genel Kurulu ve Yasal Toplantılarında, insani yardımın yeni dönem yol haritası belirleniyor.

Toplantı kapsamında, Türkiye'de misafir edilen Suriye vatandaşlarına gösterdikleri ilgi ve verdikleri destekten dolayı Kızılay gönüllülerine insani yardım sektörünün en prestijli ödüllerinden "Henry Davison" verildi.

Kızılay bünyesinde kurulan toplum merkezlerinde birçok faaliyete katılarak, savaş mağduru Suriyelilere destek olan Kızılay gönüllülerinin çalışmaları dünyaya örnek gösterildi.

Kızılay gönüllüleri ödüllerini IRFC'nin yeni Genel Başkanı Francesco Rocca'dan aldı.

Rocca, yaklaşık 3 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye'de Kızılay gönüllülerinin çabasının takdire şayan olduğunu ifade etti.

Henry Davison ödülü