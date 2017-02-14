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Türk Kızılayından evi yanan ailelere yardım

Türk Kızılayı, Düzce'de yangında evini kaybeden 3 aileye gıda ve eşya yardımı yaptı.

  • AA
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Türk Kızılayı Batı Karadeniz Afet Yönetim ve Lojistik Merkezi Müdürlüğü ekipleri, yangında evini kaybeden üç aileye gıda ve eşya yardımında bulundu.

Yığılca ilçesi Aksaklar köyünde oturan Recep, Mustafa ve Kazım Kurt kardeşleri ziyaret eden ekipler, yatak, battaniye, yastık, elektrikli soba ve gıda maddelerinden oluşan yardım malzemelerini ulaştırdı.

 

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