Türk Kızılayından evi yanan ailelere yardım

Türk Kızılayı Batı Karadeniz Afet Yönetim ve Lojistik Merkezi Müdürlüğü ekipleri, yangında evini kaybeden üç aileye gıda ve eşya yardımında bulundu.

Yığılca ilçesi Aksaklar köyünde oturan Recep, Mustafa ve Kazım Kurt kardeşleri ziyaret eden ekipler, yatak, battaniye, yastık, elektrikli soba ve gıda maddelerinden oluşan yardım malzemelerini ulaştırdı.