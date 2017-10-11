KKTC, BM'nin Kıbrıs raporuna sert tepki gösterdi

KKTC Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Kıbrıs'taki iyi niyet misyonuna ilişkin raporu değerlendirildi. BM Genel Sekreteri'nin, 10 Ekim 2017 tarihinde yayınlanan, çöken müzakere sürecine ilişkin raporunun, geçmiş BM raporlarından farksız olduğu belirtilen açıklamada, "Gerçeklerin göz ardı eden değerlendirmelerle geçiştirildiğini görmenin şaşkınlığını yaşamaktayız" denildi. Açıklamada, "Adil ve hakkaniyetten yoksun, Rum tarafının her konudaki menfi tutumunu bize göre Türk tarafının cömert tavrıyla eşitleme yönüne gitmesi asla kabul edilemez bir yaklaşımdır" ifadeleri yer aldı.

"RUM TARAFININ OLUMSUZ SÖYLEMLERİ RAPORA YANSITILMADI"

BM'nin, müzakerelerin Crans-Montana dahil, tüm aşamalarında Türkiye'ye karşı stratejik tavır almaya çalışan Rum-Yunan ikilisinin her gün yeni bir fırsatçılığına tanıklık ettiğinin yadsınamaz bir gerçek olduğu kaydedilen açıklamada, Rum lider Anastasiadis'in önceden mutabık kalınan ve iki halkın eşitliği temelinde dönüşümlü başkanlığı reddederken "sıfır asker, sıfır garanti"de direnmesine ve çözüme ilişkin olumsuz söylemlerine rağmen rapora yansıtılmamış olmasının kabul edilir yanı olmadığı vurgulandı.

KKTC Başbakanlıktan yapılan açıklamasında, "Hükümet olarak, Kıbrıs Türk tarafının 50 yıllık müzakere sürecinde sergilediği olumlu yaklaşımların 2014 yılı referandumu sonrasında olduğu gibi Kıbrıs Türk halkının hala ambargo ve izolasyonlar altında cezalandırılmasına sessiz kalınarak müzakerelerin kaldığı yerden devamının kabul edilemeyeceğinin bilinmesini isteriz" denildi.