Polonya'da bina çöktü: 3 ölü, 4 yaralı
Polonya'da iki katlı bir binanın çökmesi sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
İtfaiye ekibi sözcüsü Daniel Mucha, Wroclaw kentinin Swiebodzice kasabasında iki katlı bir binanın çökmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını ve göçük altında kalan 5 kişiyi kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Binanın gaz patlaması nedeniyle çöktüğünün tahmin edildiğini ifade eden Mucha, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade etti.
Bölge Valisi Pawel Hreniak, arama kurtarma çalışmalarının pazar günü de devam edeceğini bildirdi.
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