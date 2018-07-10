Kocaeli ve Sakarya'da dolandırıcılık operasyonu: 12 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 3 ay önce yaşlı bir kadının, "Sarı öküzümü aldılar, paramı ödemiyorlar, beni dolandırdılar" beyanı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda, şüphelilerin, örgütlü bir şekilde nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik olaylarını gerçekleştirildiği belirlendi. Polis, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla şüphelilerin, Kocaeli ve Sakarya’da bulunan adreslerine operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonlarda örgüt liderleri olduğu değerlendirilen K.M. ve Ç.K. ile A.Ç, M.B, A.K, K.S, Ş.K, Y.K, D.T, T.E, M.A. ve S.E. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 13 cep telefonu, 2 çek, 2 çek fotokopisi, 2 araç satış sözleşmesi, 1 araç satış protokolü, 2 hayvan pasaportu, 2 kaşe, 1 senet fotokopisi, 3 bıçak, 2 ruhsatsız av tüfeği, 23 fişek ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

İnternetten veya çevreden buldukları hayvanlar ile araçları satın almak için müştekilerle pazarlık yaptıkları anlaşılan şüphelilerin, ödemeyi EFT yapacaklarını, bankaların kapanış saati ve hafta sonlarını bahane ederek sonraki günlerde işlemin gerçekleştirileceğini belirtip süre kazandıkları öğrenildi.

Şüphelilerin ayrıca benzer yöntemlerle 16 müştekiden temin edilen araç ve hayvanları kısa sürede değerlerinin altında sattığı, bazı müştekilere karşılıksız çek ve senet verdikleri tespit edildi.

Ele geçirilen 4 büyükbaş hayvan, 1 otomobil, 1 motosiklet ve 1 karavanın sahiplerine teslim edildiği operasyonda, şüphelilerin yaklaşık 1 milyon TL civarında dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.