Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kocaeli'de çöp dolu evde çıkan yangında, anne ve kızı öldü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, çöplerle dolu evde çıkan yangında Refiye Arısoy (79) ile kızı Nejla Arısoy (52), dumandan etkilenerek yaşamlarını yitirdi.

  • DHA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, öğleden sonra, Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Harmanlar Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Refiye Arısoy ve kızı Nejla Arısoy'un yaşadığı evde çıkan yangını görenler itfaiyeye haber verdi. Binadaki çöpler için için yanarken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında, Refiye Arısoy ve Nejla Arısoy dumandan zehirlenerek yaşamlarını yitirdi. Binanın tüm daireleri ve merdivenlerinin çöple dolu olması nedeniyle, cenazeleri indirmek isteyen görevliler, itfaiye merdiveni ile binanın penceresine yanaştı. Dairede bulunan anne ve kızının cenazeleri itfaiye merdivenine alınarak, indirildi. Cenazeler morga kaldırıldı.

Olay yerine gelen Darıca Kaymakamı Ömer Karaman ve Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, konuyla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Komşuları, anne ve kızının binada yalnız yaşadıklarını ve uzun yıllardır apartmanın çöp ev olarak kullanıldığını, anne kızını sevdikleri için belediyeye ihbarda bulunmadıklarını belirtti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Afrin Samatek köyünde silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Afrin Samatek köyünde silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İşte FBI ajanlarına sorulan sorular

İşte FBI ajanlarına sorulan sorular

UEFA açıkladı! Galatasaray...

UEFA açıkladı! Galatasaray...

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA