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Kocaeli'de ByLock operasyonu: 21 gözaltý

Kocaeli'deki FETÖ/PDY soruþturmasý kapsamýnda 'ByLock' kullandýklarý tespit edilen 21 kiþi gözaltýna alýndý.

  • DHA
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KOCAELÝ Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn yürüttüðü Fethullahçý Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapýlanmasý (FETÖ/PDY) soruþturmasý kapsamýnda, 'ByLock' kullandýklarý tespit edilen, aralarýnda iþadamý, avukat, öðretmen ve mühendislerin olduðu 21 kiþi gözaltýna alýndý.

Kocaeli Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn FETÖ/PDY soruþturmasý kapsamýnda 'ByLock' kullandýðý tespit edilen 26 kiþi ile örgüt yöneticisi olduðu belirlenen 2 kiþi olmak üzere toplam 28 kiþi hakkýnda yakalama kararý verildi. Düzenlenen eþ zamanlý operasyonlarla 1 iþadamý, 3 özel okul öðretmeni, 1 avukat, 1 gazeteci, 3 öðrenci, 1 muhasebeci, 4 mühendis, meslekten ihraç edilen 1 defterdarlýk çalýþaný ve çeþitli kurumlarda çalýþan 6 kiþi olmak üzere 21 kiþi gözaltýna alýndý. 7 kiþinin yakalanmasý için ise çalýþmalar devam ediyor.

 

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