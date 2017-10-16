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Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 9 tutuklama

Kocaeli merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Elazığ, Yozgat, Samsun, Hakkari, Malatya, Kayseri, Muğla ve Giresun'daki operasyonlarda gözaltına alınan 20'si muvazzaf asker, 21 şüpheliden 11'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen şüphelilerden 9'u, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı şartı getirilerek salıverildi.

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