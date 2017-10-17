Son Dakika Haberleri E-gazete 17Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kocaeli'de hurma kutularından 184 kilo eroin çıktı

Doğu illerinden İstanbul’a giden ve Kocaeli’de düzenlenen operasyonla durdurulan tırda arama yapan polis ekipleri, hurma paketleri içerisine gizlenmiş halde 184 kilo eroin ele geçirdi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Doğu illerinden İstanbul’a büyük miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan teknik takip sonucunda sevkiyatta kullanılacak tırı belirleyen polis ekipleri, aracı takibe başladılar. Ekipler, Kocaeli sınırları içerisine giren hurma yüklü tırı düzenledikleri operasyonla durdurarak araçta arama başlattılar. 

Aramalar sırasında narkotik köpeğinin hurma kutularında yoğunlaştığını fark eden polis ekipleri kutuları araçtan indirerek açmaya başladı. Açılan hurma kutuları içerisinden ise toplamda 184 kilogram eroin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucuların bulunduğu tırdaki 2 kişi tutuklanırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Usta TIR şoförünün dar yoldan inanılmaz dönüşü

Usta TIR şoförünün dar yoldan inanılmaz dönüşü

İçinde yumurta haşlanmış suyun faydaları saymakla bitmez

İçinde yumurta haşlanmış suyun faydaları saymakla bitmez

Tabiat yaşamında şaşkınlık içinde bırakan anlar

Tabiat yaşamında şaşkınlık içinde bırakan anlar

Emlak Avcıları programı artık yayınlanmayacak

Emlak Avcıları programı artık yayınlanmayacak

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA