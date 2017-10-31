Kocaeli'de kripto FETÖ’cülere operasyon

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çok önemli bir operasyona imza attı. FETÖ'nün yeniden toparlanma stratejisini ortaya çıkarıp 311 şüpheliyi yakalayan Körfez Polisi, şüphelilerin ifadelerinden yola çıkarak iki aşamalı bir operasyon daha düzenledi. Özel ekip, TSK bünyesinde olan ve 15 Temmuz sonrası kendilerini gizleyen kripto isimlere yönelik 23 ildeki ilk operasyonda 27 şüpheliyi gözaltına aldı. Etkin pişmanlıktan faydalanıp itirafçı olan 21'i serbest kalırken, 6'sı tutuklandı.

Sabah'ın haberine göre ikinci aşamadakı operasyon ise yine TSK'da yuvalanan kripto FETÖ'cülere yönelik oldu. 26 astsubay, 1 teğmen gözaltına alındı. Bu kripto isimlerin, lise ve üniversite yıllarında örgüte girdikleri, ardından bağlı bulundukları 'abi'lerin himayesinde orduya yerleştirilmek üzere özel yetiştirildiklerini belirlendi. Örgütte 'mezuncular' diye anılan bu 'abi'lerin, örgütteki öğrencileri örgütün ihtiyaçları doğrultusunda mesleklerine ayırıp özel eğitimle donattığı saptandı. FETÖ, özellikle 2 yıllık meslek yüksekokulu öğrencilerine 'meslek garantisi' ile ikna etti. Örgüt bu yolla, örgütün dört bir yanındaki belediye, üniversite, askeri ve polis teşkilatlarına yerleştirdiği öğrencilerde 'mahcubiyet' ve 'borçlu' duygusuyla istediği yasadışı her şeyi yaptırdı. Polis operasyonlarının süreceği bildirildi.