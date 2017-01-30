Kocaeli'deki FETÖ soruşturmasında 10 tutuklama
Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 12 eski kamu personelinden 10'u tutuklandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla daha önce meslekten ihraç edilen 12 eski kamu personeli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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