Kofi Annan kimdir nereli son dakika Kofi Annan kaç yaşında neden öldü? Vatandaşlar yedinci Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olan Kofi Annan hayat hikayesini merak ediyor. Peki Kofi Annan kim kaç yaşında hastalığı neydi? Kofi Annan nereli araştırılıyor. Kofi Annan, 8 Nisan 1938 tarihinde Gana'nın Kumasi şehrinde doğdu. Eğitimini Amerika Birleşik Devletleri ve İsviçre'de tamamladı. Bunun yanında İngilizce ile Fransızca dilerini de öğrendi. Daha sonra Birleşmiş Milletler'de çalışmaya başladı. 13 Aralık 1996'da Birleşmiş Milletler'in yedinci genel sekreteri olarak seçildi. 2001'de de Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. Annan 10 yıllık hizmetinin ardından 1 Ocak 2007'de görevini Güney Koreli Ban Ki-Moon'a devretmiştir. Kofi Annan kaldırıldığı hastanede organ yetmezliği nedeniyle 80 yaşında hayatını kaybetti.

KOFİ ANNAN KİMDİR?

Kofi Annan kimdir, ne iş yapar?

Kofi Annan, 8 Nisan 1938 tarihinde Gana'nın Kumasi şehrinde doğdu. Eğitimini Amerika Birleşik Devletleri ve İsviçre'de tamamladı. Bunun yanında İngilizce ile Fransızca dilerini de öğrendi. Daha sonra Birleşmiş Milletler'de çalışmaya başladı. 13 Aralık 1996'da Birleşmiş Milletler'in yedinci genel sekreteri olarak seçildi. 2001'de de Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. Annan 10 yıllık hizmetinin ardından 1 Ocak 2007'de görevini Güney Koreli Ban Ki-Moon'a devretmiştir.

Birleşmiş Milletler kariyeri

Kofi Annan'ın Birleşmiş Milletler'deki liderlik döneminde aldığı çeşitli kararlar ve takındığı tutumlar şiddetle eleştirilmesine neden olmuştur:

2003 yılında Kıbrıs Sorunu'na yeni çözümler önermesi ve adada yapılan referanduma öncülük etmesine rağmen, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni verdiği Hayır oyundan sorumlu tutmakta etkisiz kaldı.

Yine 2003 yılında ABD'nin Irak'a yaptığı müdahele sırasında Kofi Annan'ın liderliğindeki Birleşmiş Milletler'in devre dışı kalarak ABD'nin güdümünde hareket etmesi Kofi Annan'ın eleştirildiği önemli noktalardandır.

2006 yılında, siyasi mercilere sunduğu "Annan Planı" ile Kıbrıs'ta bir barış sağlamaya çalışmış, bu plan Kıbrıs Türkleri tarafının referandumda kabul etmesine rağmen Kıbrıs Rumlarının referandumda hayır demesi üzerine yürülüğe girmemiştir.

2012 yılında Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği temsilcisi olarak 2011-2012 Suriye ayaklanması için bir çözüm yolu aranmasına yardım etmeye devam etmeye çalıştı.

2 Ağustos 2012 tarihinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun Kofi Annan'ın Suriye özel temsilciliği görevini bıraktığını açıkladı.

Annan Planı nedir?

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan'ın Kıbrıs'taki tarafların uzlaşmasına zemin oluşturması amacıyla masaya getirdiği plan 11 Kasım 2002'de Türk ve Rum tarafına sunulmuştu.

Annan Planın ana hatları şöyle olmuştu:

Devlet yapısı iki kurucu devletten oluşan, tek bir uluslararası kişilik ve egemenlik öngörülüyor.

İki kurucu devlet eşit hak ve yetkilere sahip olacak,

İki kurucu devletin ve federal hükümetin ayrı polis teşkilatları olacak.

Kuzey'e dönecek Rum göçmenlerin oranı yüzde 21'den 18'e inecek.

Kıbrıs Türk kesiminin toprağı yüzde 7 azaltılarak, adanın yüzde 29'una eşitlenecek, böylece yaklaşık 120 bin Rum hem evlerine dönmüş hem de Rum yönetimi altında kalmış olacak.

Kıbrıs 9 üyeli başkanlık konseyi tarafından yönetilecek. Üyelerden 6'sı Rum, 3'ü Türk olacak. Üyelerden üçünün oy hakkı olmayacak.

Başkanlık Konseyi'nde beşer yıl süreyle görev yapacak üyeleri parlamento seçecek

Her ikisi de beşer yıl görev yapan 48'er üyeli senato ve temsilciler meclisi

Senatoda 24 Türk ve 24 Rum temsil edilecek, Rumların kuzeyi temsil etme hakkı olmayacak. Avrupa Birliği konularında Kıbrıs'ı temsil etmek üzere her iki taraftan birer bakan olacak.

İki kesimin yaşam standartları dengelenene kadar Kıbrıslı Rumların kuzeyde mülk edinmesine kısıtlamalar gelecek.

Türk tarafı Avrupa Birligi'ne üye olduktan sonra da adada asker bulundurabilecek.

Karpaz bölgesindeki Rumlar ile güneydeki bazı Türk köylerinde yaşayan Türklere dini, kültürel haklar verilecek

Türkiye, Yunanistan ve İngiltere garantör güç olarak kalacak.