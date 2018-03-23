Kolbastı dansı Bulgar milliyetçilerin tepkisini çekti

Türklerin nüfus olarak en yoğun bulunduğu Kırcaali’ye bağlı Mestanlı ilçesindeki bir anaokulunda Türk çocuklarının oynadığı Trabzon’un kolbastı dansı koalisyon hükümetinin ortağı aşırı milliyetçi VMRO partisini rahatsız etti. Söz konusu partinin Kırcaali teşkilatı, savcıları göreve çağırarak Türk çocuklarına ana dillerinde şarkı söyletip dans ettiren anaokulu yetkilileri hakkında soruşturma açılmasını istedi.

Çocukların masum danslarından bile ucuz siyasi rant elde etmeye çalışan ırkçı partiye seslenen Türk çocuklarının velileri, Başbakan Boyko Borisov’a seslenerek, hükümet ortaklarının tutumunu gözden geçirmesini istedi.

Irkçıların şikayetine neden olan anaokulundan yapılan açıklamada ise çocukların folklor programı çerçevesinde Türk danslarının yanı sıra Bulgar ve Rus dansları da yaptıklarını VMRO partisinin amacının provokasyon olduğu vurgulandı.