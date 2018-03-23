Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kolbastı dansı Bulgar milliyetçilerin tepkisini çekti

Bulgaristan’da Türk çocuklarının oynadığı kolbastı dansı Bulgar milliyetçilerin tepkisini çekti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türklerin nüfus olarak en yoğun bulunduğu Kırcaali’ye bağlı Mestanlı ilçesindeki bir anaokulunda Türk çocuklarının oynadığı Trabzon’un kolbastı dansı koalisyon hükümetinin ortağı aşırı milliyetçi VMRO partisini rahatsız etti. Söz konusu partinin Kırcaali teşkilatı, savcıları göreve çağırarak Türk çocuklarına ana dillerinde şarkı söyletip dans ettiren anaokulu yetkilileri hakkında soruşturma açılmasını istedi.

Çocukların masum danslarından bile ucuz siyasi rant elde etmeye çalışan ırkçı partiye seslenen Türk çocuklarının velileri, Başbakan Boyko Borisov’a seslenerek, hükümet ortaklarının tutumunu gözden geçirmesini istedi.

Irkçıların şikayetine neden olan anaokulundan yapılan açıklamada ise çocukların folklor programı çerçevesinde Türk danslarının yanı sıra Bulgar ve Rus dansları da yaptıklarını VMRO partisinin amacının provokasyon olduğu vurgulandı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kahraman Mehmetçik Afrin’de gece devriyesinde

Kahraman Mehmetçik Afrin’de gece devriyesinde

Bu yasa milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor

Bu yasa milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor

Esnaf tabelaları kırdı geçirdi

Esnaf tabelaları kırdı geçirdi

SON DAKİKA

Nevşehir'de askeri uçağımız düştü!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA