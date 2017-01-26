Komşusunu av tüfeğiyle öldürdü
Antalya'nın Alanya ilçesinde av tüfeğiyle komşusunu öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
- AA
Mehmet Turaç'ın (30) Süleymanlar Mahallesi'ndeki evinden silah sesleri geldiğini duyan komşuları, Turaç'ı ikametgahının kapısının önünde yaralı halde bularak sağlık ekiplerine haber verdi.
Ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Turaç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından jandarma ekipleri, Turaç'ın komşusu A.T'yi gözaltına aldı.
Zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.