Komşusunu av tüfeğiyle öldürdü

Gmail zararlı yazılımlara karşı önlem alıyor

En fazla tercih edilen e-posta servislerinden biri olan Gmail, hackerler tarafından kullanılan bir açığı kapatmak üzere harekete geçti. Bu kapsamda şubat ayından itibaren JavaScript dosyalarının Gmail üzerinden atılan e-postlara yüklenmesi ve gönderilmesinin önüne geçilecek.