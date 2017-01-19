Komşusunu öldürüp intihar etti

Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Geçimli Mahallesi zeytin alanı mevkisinde meydana geldi. Aynı mahallede oturan Hüseyin Kaya (57) ve Adnan Akay (48) zeytin bahçelerine çalışmaya gitti. Bahçede karşılaşınca aralarında kız alıp verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Adnan Akay yanında getirdiği av tüfeğiyle Hüseyin Kaya’yı vurduktan sonra, olay yerinden yaklaşık 300 metre uzaklaşıp aynı silahı başına dayayıp ateşleyerek intihar etti.

Komşular, silah sesini duyması sonucu olay yerine geldiklerinde iki şahsın da cansız bedeniyle karşılaşınca olayı jandarmaya haber verdiler. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından cesetler önce Mut Devlet Hastanesi'ne, daha sonra da otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.