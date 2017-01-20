Konya'da cami girişindeki çatı çöktü: 3 yaralı
Konya'da cami girişinde ayakkabıların konulduğu bölümdeki çatının çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
- AA
Edinilen bilgiye göre, Turgut Reis Mahallesi'ndeki Uluırmak Muradiye Camisi'nde ayakkabıların konulduğu giriş bölümündeki laminant kaplı çatı, kar birikintileri nedeniyle çöktü.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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