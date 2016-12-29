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Konya'da FETÖ/PDY operasyonu

Konya merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda Selçuk Üniversitesinde görevli personel ile kapatılan Mevlana Üniversitesi eski çalışanlarının da aralarında bulunduğu 28 kişiden 4'ü gözaltına alındı.

  • KONYA (AA)
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Konya merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen, Selçuk Üniversitesi'nde görevli personel ile kapatılan Mevlana Üniversitesi eski çalışanlarının da aralarında bulunduğu 28 kişiden 4'ü yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu değerlendirilen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen, Selçuk Üniversitesi ile kapatılan Mevlana Üniversitesi eski çalışanlarından 28 memur ve teknisyen hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Konya merkezli, Ankara, Aksaray, Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri, Manisa, Mersin ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 4'ü gözaltına alındı.

Aralarında kadınların da bulunduğu şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 24 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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