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Konya'da otomobil elektrik direğine çarptı: 3 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

  • İHA
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Kaza, Beyşehir-Akseki karayolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 34 AL 9608 plakalı otomobil, bir düğün salonu önünde kontrolden çıkarak şarampoldeki taşla örülü duvarla bitişik demir elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak tekrar yola çıkan ve sürüklenen araç, çift şeritli yolun refüjünde durabildi. Kazada, otomobilin camından yol üzerine fırlayarak ağır yaralanan Emre Özbek (24), Atakan Demir (19) ve Veysel Göktepe (27), Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan her üç yaralı da acil serviste yapılan ilk müdahale sonrasında Konya'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Araç sürücüsünün parmak izi tespitiyle belirlenebilmesi için otomobilin çekici vasıtasıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü parkına çekildiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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