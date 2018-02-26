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Konya'da park halindeki kamyonlardan mazot çalarken yakalandı

Konya'da, park halindeki kamyonlardan akaryakıt çalarken yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Karakulak Mahallesi Adana Çevreyolu Caddesi'ne plakasız bir minibüsle gelen Mustafa K. park halindeki kamyonlardan akaryakıt çalarken vatandaşlar tarafından fark edildi.

Vatandaşlarca darbedilen ve olay yerine geldiği minibüsün camları kırılan Mustafa K. daha sonra polis ekiplerine teslim edildi.

Hırsızlık suçundan 4 ayrı kaydı bulunan şüphelinin, eşinden ayrıldığı için psikolojik sorunlar yaşadığını, minibüsünün yakıtı bitince kamyondan iki litre mazot almak istediğini söylediği öğrenildi.

Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, emniyete götürüldü.

 

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