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Konya'da yolcu otobüsü otomobile çarptı

Konya'da yolcu otobüsünün otomobile çarpması sonucu iki kişi hafif şekilde yaralandı.

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Antalya'dan Kayseri'ye gitmekte olan Şevket T. idaresindeki 61 S 0055 plakalı yolcu otobüsü, Konya-Aksaray karayolu Organize Sanayi alt geçidinde, buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, aynı yönde seyreden, sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 AKJ 15 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, otobüs sürücüsü ve otobüsteki yolculardan Selma Tayfur yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale ettiği sırada, başka bir yolcu otobüsünün sürücüsü, buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Bir süre yolda kayan otobüs, kaza yapan diğer otobüse çarpmak üzereyken son anda durabildi. O anlar, kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçlar kaldırıldıktan sonra yeniden ulaşıma açıldı.

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