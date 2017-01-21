Konya'daki silahlı kavga
Av tüfeğiyle bir kişinin öldürülmesi, bir kişinin de yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı.
- AA
Konya'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı.
Merkez Meram ilçesi Arapöldüren Caddesi'nde 18 Ocak'ta, Abdurrahman Güçlü'nün av tüfeğiyle öldürülmesi, Şevki Nenğ’in de yaralanmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada Hasan Y. (62) ile oğulları Celal (24), Engin (34), Cengiz (32) ve Kemal Y. (29) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan Celal Y. tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.