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Konya'daki silahlı kavga

Av tüfeğiyle bir kişinin öldürülmesi, bir kişinin de yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı.

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Konya'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı.

Merkez Meram ilçesi Arapöldüren Caddesi'nde 18 Ocak'ta, Abdurrahman Güçlü'nün av tüfeğiyle öldürülmesi, Şevki Nenğ’in de yaralanmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada Hasan Y. (62) ile oğulları Celal (24), Engin (34), Cengiz (32) ve Kemal Y. (29) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan Celal Y. tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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