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Kooperatif Başkanı av tüfeğiyle öldürüldü

Antalya'da Kooperatif Başkanı Ömer Koca, akrabası tarafından av tüfekli ile öldürüldü.

  • DHA
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Kozağacı Mahallesi Sulama Kooperatifi Başkanı Ömer Koca, dün saat 15.00 sıralarında camiden çıkıp mahalleye doğru yürümeye başladı. Ömer Koca, tek başına yürürken bir ağacın altına gizlenen akrabası Osman K., yanında getirdiği av tüfeğiyle Koca'nın başına bir el ateş edip, kaçtı.

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Ömer Koca'nın yaşamını yitirdiğini belirlerken, Osman K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Jandarma, şüpheliyi evindeki serada gözaltına aldı. Osman K., işlemleri için karakola götürülürken Ömer Koca'nın cenazesi ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 

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