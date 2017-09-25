Kopan bacak için sağlık ekipleri zamanla yarıştı

Kaza, Elazığ - Diyarbakır yolunun 10. kilometresinde Kuyulu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu 21 yaşındaki Delal Omar isimli kadın karşıdan karşıya geçmek isterken, Elazığ istikametine seyir halinde olan bir araç çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle refüje savrulan kadının sol bacağı koptu.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle birlikte olay yerine ambulansla sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın ve kopan bacağı ambulansa alındı. Bir taraftan yaralıya müdahale eden ekipler, diğer taraftan da kopan bacağın zamanında yerine dikilmesi için Fırat Üniversitesi Hastanesine bilgi verdi. Zamanla yarışıp hastaneye yetiştirilen genç kadının duran kalbi iki kez çalıştırıldı ancak üçüncü kez yine durdu. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen genç kadın hayatını kaybetti.

Öte yandan, kaçan sürücünün yakalanması için jandarma ve polis ekipleri çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.