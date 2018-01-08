Korsan PKK devletini resmen tanıyacak
Terör örgütü PKK/PYD’ye 4 bin TIR'dan fazla silah yardımı yapan ABD, tehlikeli bir adım daha atmaya hazırlanıyor. Suudi yönetimine yakın Şark el-Avsat’a konuşan bir ABD’li diplomat Beyaz Saray’ın Suriye politikasında yeni safhaya geçtiğini söyledi. Buna göre ABD Savunma Bakanı Mattis, terör örgütü PKK/PYD işgalindeki bölgeyi resmen tanımak için bir ‘diplomat ekibi’ gönderdi. Bu ekip PKK elebaşlarıyla görüşerek yol haritasını görüştü.
ABD, Suriye kuzeyinde 4 bini aşkın TIR dolusu silah ve mühimmatla teçhiz ettiği teröristlere ilişkin yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. DEAŞ bahanesiyle Türkiye sınırında terör hattı inşa etmeye çalışan Washington, terör örgütü PKK/PYD işgali altındaki 28 bin kilometrekarelik alanı diplomatik olarak tanıma girişimi başlattı.
Suudi Arabistan’ın fonladığı Londra merkezli yayın yapan Şark el-Avsad haber portalına konuşan bir ABD’li diplomat, Beyaz Saray’ın Suriye politikasında yeni bir safhaya geçtiğini belirtti. Sözkonusu kaynağın verdiği bilgiye göre ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, terör örgütü PKK/PYD işgalindeki bölgeyi resmen tanımak için Suriye kuzeyine ‘diplomat’ ekibi gönderdi.
Kandil’in atadığı PKK elebaşılarıyla görüşen diplomatlar, burada bombalarla enkaza dönüştürülen bölgenin yeniden yapılandırması, altyapının güçlendirilmesi, ‘güvenlik güçlerinin’ eğitimi ve ABD üslerinin bakımı/modernizasyonu konularında çalışma başlattı. Bu sürecin ardından atılacak adım ise Suriye’yi parçalayacak korsan PKK devletinin Washington tarafından tanınması olacak. [Kaynak: Yenişafak]
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