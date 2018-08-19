Kosova’da TİKA çadırı kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı

Kosova’da son günlerde Türklere, Türk simgelerine ve halkına yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. Saldırının odağında bu kez Kosova’nın gelişmesine her alanda yardım eden Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) vardı. Priştine merkezindeki Zahir Pajaziti Meydanında TİKA’nın Türk, Arnavut, Boşnak ayrımı yapmadan kadın girişimcilere destek sunmak için “Birlikte Başarabiliriz” sloganı altında kurduğu çadır, kimliği belirsiz kişilerce iki gün üst üste saldırıya uğradı. İlk olarak çadıra ölüm tehditlerinin yazılı olduğu küçük afişler asıldı. Dün gece ise çadırın ön tarafında yer alan TİKA logoları ateşe verildi.

Bunun üzerine güvenlik kurumları devreye girdi.

Kosova İçişleri Bakan Yardımcısı Selami Shkodra, polisle birlikte olay hakkında detaylı bilgi almak için meydandaki çadırı ziyaret etti. TİKA Kosova Koordinatörü Hasan Burak Ceran, yaşanan saldırılarla ilgili İçişleri Bakan Yardımcısına ayrıntılı bilgi verdi. Shkodra, çadırı gezdikten sonra saldırılarla ilgili inceleme başlattıklarını ve bundan sonra bu tür olayların yaşanmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunacağını ve gerekli cezayı alacaklarını belirten Bakan Yardımcısı Shkodra, Türkiye’nin Kosova’nın en büyük destekçilerinden biri olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkilere hiç kimsenin zarar veremeyeceğini kaydetti. Saldırıyı büyük bir saygısızlık olarak değerlendiren TİKA Kosova Koordinatörü Hasan Burak Ceran ise, çadıra verilen zararın giderileceğini ve çadırın planlandığı gibi 19 Ağustos akşamına kadar açık kalacağını ifade etti.

Kosova polis mensupları İçişleri Bakanlığının kararıyla olası bir başka saldırının önlenmesi için bölgede devriye gezecek.