KPSS'siz Belediye personel alımları 2018 İŞKUR KPSS ile en az ilkokul mezunu 187 personel alımı ilanı başvuru şartları

Belediyeler İŞKUR aracılığıyla en az ilkokul mezunu 187 personel alımı yapıyor. 2018 yılı Temmuz ayı Belediye İŞKUR ilanları KPSS'li ve KPSS'siz 187 personel alımı başladı mı? En az ilkokul mezunu Belediye personel alımı başvurular nasıl yapılacak? İŞKUR aracılığıyla en az ilkokul mezunu 187 personel alımı nasıl yapılıyor? İŞKUR personel ilanları alım başvuru şartları nedir? İŞKUR aracılığıyla birçok belediye kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilanlarda en az ilkokul mezunu adaylar arasından KPSS'li ve KPSS'siz 187 personel alımı yapıyor. Türkiye İş Kurumu resmi sayfası üzerinden Belediyelere çok sayıda personel alım ilanı yayımlandı. İŞKUR resmi sayfası üzerinden yayımlanan ilanlarda farklı belediyeler, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere çok sayıda personel alımı yapıyor. KPSS şartı olmadan ve KPSS 60 şartı ile yapılan belediye personel ve memur alım ilanlarına başvuru devam ediyor. İşte Belediyelere İŞKUR aracılığıyla personel alım ilanları ve başvuru işlemleri...



Çalışma ve İş Kurumu tarafından belediye personel alım ilanları yayımlandı.



Türkiye genelinde birçok belediye başkanlığı, İŞKUR aracılığıyla personel alım ilanı yayımladı. Yayımlanan ilanlarda KPSS'li ve KPSS'siz en az ilkokul mezunu personel alımı yapıldığı bildirildi. Yayımlanan ilanlara göre belediyeler KPSS'li ve KPSS'siz toplamda 187 personel alımı yapıyor.



ALIM YAPAN BELEDİYELER



İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarda personel alımı yapan belediyeler şu şekilde; AĞRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI , ARMUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI , ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI, ARMUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI , SERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI, YAYLADÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI , BELEDİYE BAŞKANLIĞI (GÜNEYKAYA) , SORGUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI, KULU BELEDİYE BAŞKANLIĞI , SUDURAĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI , SARAYKÖY BELEDİYESİ, LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI , MENEMEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI , GÜNDOĞMUŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI , AZDAVAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI , TAŞLIÇAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI , BESOT MANİSA BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLER VE ENERJİ TİC.A.ŞTİ. , DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, GÖRBEL GÖRDES BELEDİYESİ , BELTAŞ BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ,









ALIM YAPAN KADROLAR



İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarda personel alımı yapan belediyeler şu kadrolara personel alımı yapıyor: Şehir Plancısı, Güvenlik Görevlisi (Silahlı), Temizlik işçisi (el ile - cadde, sokak, park vb.), Beden İşçisi (Genel), Kamyon Şoförü, Büro İşçisi, Güvenlik Görevlisi, Beden İşçisi (Temizlik), Marangoz, İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı, Şoför-Yük Taşıma, Bilgisayar İşletmeni (Operatörü)(Ağ İşletmeni (Bilişim Teknolojisi)), Otomotiv Mekanikçisi, Kasiyer, Taksi Şoförü, Konkasör Operatörü (Kırma-Eleme), Otobüs Kaptanı (Şoförü), Bulaşıkçı (Stevard)



BAŞVURU



İŞKUR üzerinden yayımlanan bu ilanlara başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR'a kayıtlı ve işsiz olması gerekmektedir. Başvurular aşağıdaki bağlantı adresinden alınmaktadır. Bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açın ve işyeri unvanı yazan kısma BELEDİYE yazarak ara tuşuna basın. Daha sonra aşağı kısma inin ve ilanlara göz atın.









İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanlara başvuru da buradan yapılmaktadır. Aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayaın veyeni sekmede açın. Açılan sayfada İŞYERİ UNVANI yazan kısma BELEDİYE yazın ve ARA butonunu tıklayın. İlanlar aşağıda sıralanacaktır. https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx



İŞKUR’un Tarihi ve Kuruluşu



Tarihi bir kurum olan İŞKUR’un eski adı İş ve İşçi Bulma Kurumu (İİBK) idi. İİBK, 21 Ocak 1946 tarihinde 4837 Sayılı Kanun ile kuruldu. Temel amacı kamu istihdam hizmetlerini vermekti. Temel görevi “işçilere vasıflarına uygun iş; işverene de aradıkları vasıfta işçi bulmak” olarak belirlendi. 1960’lı yıllarda Almanya gibi sanayileşmiş ülkeler personel ihtiyaçlarını yabancı işçilerle karşılama yoluna gitti. İİBK, bu dönemde yurtdışına giden işçilere aracılık etmeye başladı. 1973 petrol krizinden sonra sanayileşmiş ülkelerde ciddi bir durgunluk ve işsizlik yaşandı. Bu durum, yurtdışı işçi talebini durma noktasına getirdi. Bu dönemde İİBK, yurtdışına işçi göndermeye odaklandığı için kamu istihdam hizmetlerinde ciddi sorunlar yaşanmaya başladı. Gelişen işgücü piyasasına ayak uyduramayan ve kendisini yenileyemeyen İİBK, zamanla işlevini yitirdi.



Küreselleşen dünyada teknolojik gelişmeler çerçevesinde kamu istihdam kuruluşlarının da bilgi toplumuna ayak uydurarak fonksiyonlarını geliştirmesi büyük önem kazandı. Bu çerçevede 4 Ekim 2000 tarihli 617 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile İİBK kapatıldı; yerine Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kuruldu. İŞKUR, İİBK’nın yetersiz kaldığı noktaları tamamlayarak işgücü piyasasındaki teknolojik gelişmeleri izleyebilecek, aktif işgücü programları uygulayabilecek bir amaçla yapılandırıldı. Ancak, Anayasa Mahkemesi kurulduktan 27 gün sonra yani, 31.10.2000 tarihinde İŞKUR’un kurulmasına karar verilen KHK’yı iptal ederek, iptal kararının 9 ay sonra uygulanmasına karar verdi. Bunun üzerine İŞKUR, 8 Ağustos 2001 tarihine kadar yasal dayanaktan yoksun olarak faaliyetlerini sürdürmek zorunda kaldı. 25 Haziran 2003 tarihinde kabul edilen 4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ile İŞKUR yasal bir çerçevede faaliyetlerine başladı.



İŞKUR’un Görev ve Yetkileri Nelerdir?



İŞKUR, genel olarak iş ve işçi bulma amacını güder. İşgücü piyasasının istihdam aşamalarında da aktif rol oynar. İşsizliğin önlenmesi için tedbirler alır, istihdamın geliştirilmesi, korunması ve yaygınlaştırılması için çeşitli girişimlerde bulunur, İşsizlik Sigortası hizmetlerini yürütür.



İŞKUR’un görev ve yetkilerini şöyle sıralayabiliriz:



İşsizliği önleyerek işgücü piyasası istihdamına katkılar sağlamak

İstihdamı geliştirmek, korunmak ve yaygınlaştırmak

İstihdam oluşturmak amacıyla meslek edindirme kursları düzenlemek

Kurslarda yetişen personeli işgücü piyasasında istihdam etmek

İşgücünün istihdam olanaklarını artırmaya yönelik programlar düzenlemek

İşini kaybedenlere geçici bir süre gelir ve sigorta desteği sağlamak

İşgücü piyasası verilerini derlemek, analiz etmek, yayınlamak

İş ve meslek analizleri yapmak ve yaptırmak

İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri vermek ve verdirmek

İşgücüne eğitim seminerleri ve kurslar vermek

Yurtiçinde ve yurtdışında işgücü için uygun pozisyonlar bulmak ve yerleştirmek

Özel istihdam bürolarına ilişkin verilen görevleri yerine getirmek

Uluslararası kuruluşlar ve Avrupa Birliği’nin işgücü, çalışma hayatı ve istihdam ile ilgili kararlarını takip etmek

Engelli, eski hükümlü, terör mağduru gibi grupların istihdamını sağlamak, takip etmek