Kriminal Polis Laboratuvarı eski Şube Müdürü FETÖ'den gözaltına alındı
Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce ihraç edilen eski Kriminal Polis Laboratuvarı Şube Müdürü Mehmet H.'nin de aralarında bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldı.
- İHA
Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen üç ayrı soruşturma kapsamında aralarında eski Kriminal Polis Laboratuvarı Şube Müdürü Mehmet H'nin de bulunduğu 3 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan U.D'nin iş yeri hekimi, R.Ç'nin ise ihraç edilen bir polis memuru olduğu öğrenildi. Emniyette ifadeleri alınan 3 kişi adli makamlara sevk edildi. Şahısların adliyede sorguları devam ediyor.
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