Kripto FETÖ'cünün çok sayıda üst düzey kripto FETÖ'cü ismi verdiği ortaya çıktı

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kripto FETÖ'cülere yönelik soruşturma başlattı. Yapılan gizli soruşturmada kocası vergi müfettişi olan ve bundan 2 yıl önce ByLock kullandığı tespit edilerek tutuklanan Konya'da hala vergi denetmeni olarak çalışan Hümeyra D.'nin (25) FTEÖ üyesi olduğu tespit edildi

2014 yılında muhtarın üzerine hat çıkardı ByLock yükledi

Polis, yaptığı çalışmada liseden sonra Adana'nın Ceyhan ilçesinde dershaneye giderken zanlının FETÖ ile tanıştığı ve daha sonra üniversitede örgütün evinde kaldığı ve örgütten bir daha kopmadığını belirledi. Üniversiteyi bitirdikten sonra sınava girip vergi denetmeni olan zanlı kadının 2014 yılında Ceyhan ilçesinde bir mahallede muhtar olarak görev yapan tanıdığının yanına giderek "Yanımda benim kimliğim yok ama bir hat çıkartmam gerekiyor sizin adınıza bir hat alabilir miyim" diyerek çıkardığı hatta ByLock yüklediği ve 2016 yılında bu hattı kapattığı tespit edildi. Polis bu konuda muhtarın da ifadesine başvurdu. Muhtarın hattı aldığını bile unuttuğunu Hümeyra D. isimli tadığını bir kadına yıllar önce aldığı hat olduğunu söylediği öğrenildi.

"Konya'da vergi dairesinde gözaltına alındı"

Polis bu bilgileri tespit ettikten sonra zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Zanlının hala Konya'da Vergi Dairesi Başkanlığında çalıştığını tespit eden polis baskın yaparak zanlı kadını çalışırken gözaltına aldı.

Adana emniyetine getirilerek sorguya alınan Hümeyra D. cep telefonuna ‘ByLock’u da katıldığı sohbet toplantılarını yöneten örgütün sözde ablalarının yüklediğini itiraf etti. Kadının, muhtarı tanıdık olduğu için onun üzerine hat çıkartıp böylece gizlenmeyi planladığını da anlattığı öğrenildi.

"Örgütün gerçek yüzünü 15 Temmuz'da anladım"

15 Temmuz’daki ‘kanlı darbe girişimi’ ile örgütün gerçek yüzünü gördüğünü belirten Hümeyra D., "Örgütün dinle hiçbir alakasının olmadığını 15 Temmuz'da yapılanlardan sonra anladım ve kendimi kandırılmış hissediyorum. O yüzden de devletimin yanındayım. FETÖ ile mücadelede devletime hizmet edip, her türlü bilgi paylaşımına hazırım" savunmasını yaptı. ‘Etkin Pişmanlık Yasası’ndan da faydalanan zanlı kadının polise çok sayıda kripto üst düzey FETÖ'cü ismi verdiği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilirken ağladı

‘İtirafçı’ olan Hümeyra D. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı kadın basın mensupları tarafından görüntülendiğini fark edince ağladı. Polis aracına bindirilerek adliyeye götürülen Hümeyra D. sevk edildiği nöbetçi mahkemece itirafçı olduğu için ‘adli kontrol’ şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.