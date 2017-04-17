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Küfürbaz Feyzi İşbaşaran hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından, eski Milletvekili Feyzi İşbaşaran hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

  • AA
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosundan yapılan açıklamada, İşbaşaran'ın dünkü halk oylamasının ardından Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarla ilgili soruşturma açıldığı belirtildi.

Açıklamada, İşbaran'ın, "Silahlı mücadeleye hazır olun." şeklindeki paylaşımıyla Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhindeki ifadeleri nedeniyle de aynı kanunun 299. maddesindeki "cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

 

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