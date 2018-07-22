Kuleli Askeri Lisesinde görev yapan askerler akşam yemeğinden zehirlendi
Üsküdar'da bulunan Kuleli Askeri Lisesinde görev yapan 20'nin üzerindeki asker, yedikleri akşam yemeğinin ardından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- AA
Üsküdar'da bulunan Kuleli Askeri Lisesinde görev yapan askerler, akşam saatlerinde yedikleri yemeğin ardından gıda zehirlenmesi geçirdi. Çevrede bulunan çeşitli hastanelere kaldırılan 20'nin üzerindeki askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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