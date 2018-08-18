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Kurban Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşlar, Lapseki iskelesinde yaklaşık 3 kilometrelik kuyruk oluşturdu

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşlar, Çanakkale iskelelerinde yoğunluğa neden oldu.

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Bayram tatili için mesai bitiminde yola çıkan ve Marmara ile Ege Bölgesi'ndeki kentlere ulaşmak için Çanakkale, Eceabat, Gelibolu ile Lapseki'deki iskelelerini kullananlar zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşturdu. 
 
Lapseki iskelesinde 3 kilometreye ulaşan kuyrukta bekleyenler seyyar satıcılardan simit ve su aldı. Bazı vatandaşlar ise cep telefonları ile kuyruğu görüntüledi.
 
Yaşanan kısmi yoğunluk dikkate alınarak, dolan feribotlar kalkış saati gözetilmeden hareket ediyor. 
 
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, vatandaşların mağdur olmamaları için seferlerin saatsiz olarak doldur-boşalt sistemiyle yapıldığını belirtti.

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