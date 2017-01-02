Kurtulmuş: Irak ile yeni dönem başladı
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Irak'la yeni bir dönemin başladığını söyledi.
- İHA
Kurtuşmuş, 'Irak yönetimiyle yeni bir döneme başlıyoruz. Sayın Başbakanımız ziyarette bulunacak. Teröre karşı ortak mücadele, Irak'ın şehir şehir geleceğinin nasıl olması gerektiği ele alınacaktır. Irak'ta da yeni bir barış perspektif kapıdadır. Türkiye çevresindeki bu sorunları birer birer çözecek ve yoluna devam edecektir'' diye konuştu.
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