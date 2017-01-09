Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kuş avlarken kuzenini öldürdü

Mersin'de 18 yaşındaki Hakan Dudaklı, ormanda avlanırken, yanlışlıkla kuzeni 19 yaşındaki Necati Dudaklı'yı tüfekle vurarak öldürdü.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, merkez Akdeniz İlçesi Sariibrahimli Mahallesi ormanlık alanında meydana geldi.

Amca çocukları Necati Dudaklı ile Hakan Dudaklı birlikte ormanlık alanda kuş avına çıktı.

GÖĞSÜNDEN VURULDU

Av sırasında Hakan Dudaklı, çalıklar arasında bulunan amcasının oğlu Necati Dudaklı'yı, görmeden ateş etti. Göğsünden vurulan Necati Dudaklı, kuzeninin çağırdığı ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda öldü.

<img src=http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2017/01/09/090120171946442598081_3.jpg align=right>

Çalıklardaki hareketi fark edince kuş sanıp ateş ettiğini ileri süren Hakan Dudaklı, tutuklandı.

<img src=http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2017/01/09/090120171946532590449_3.jpg align=right>

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
DEAŞ hedefleri, 'Hassas Güdüm Kiti' ile imha ediliyor

DEAŞ hedefleri, 'Hassas Güdüm Kiti' ile imha ediliyor

Ölen Haşimi Rafsancani törenle defnedildi

Ölen Haşimi Rafsancani törenle defnedildi

Türkiye'den kardan adam manzaraları

Türkiye'den kardan adam manzaraları

İşte okulların tatil edildiği iller

İşte okulların tatil edildiği iller

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA