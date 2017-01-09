Kuş avlarken kuzenini öldürdü
Mersin'de 18 yaşındaki Hakan Dudaklı, ormanda avlanırken, yanlışlıkla kuzeni 19 yaşındaki Necati Dudaklı'yı tüfekle vurarak öldürdü.
- DHA
Olay, merkez Akdeniz İlçesi Sariibrahimli Mahallesi ormanlık alanında meydana geldi.
Amca çocukları Necati Dudaklı ile Hakan Dudaklı birlikte ormanlık alanda kuş avına çıktı.
GÖĞSÜNDEN VURULDU
Av sırasında Hakan Dudaklı, çalıklar arasında bulunan amcasının oğlu Necati Dudaklı'yı, görmeden ateş etti. Göğsünden vurulan Necati Dudaklı, kuzeninin çağırdığı ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda öldü.
<img src=http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2017/01/09/090120171946442598081_3.jpg align=right>
Çalıklardaki hareketi fark edince kuş sanıp ateş ettiğini ileri süren Hakan Dudaklı, tutuklandı.
<img src=http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2017/01/09/090120171946532590449_3.jpg align=right>
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.