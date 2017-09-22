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Kuşadası'nda tedavileri tamamlanan 3 caretta caretta denize bırakıldı

Kuşadası ve İzmir sahillerinde çeşitli tarihlerde yaralı olarak bulunan 3 caretta carettanın Deniz Kaplumbağalarını Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki (DEKAMER) tedavileri tamamlandı.

  • Muammer Başkan
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Orman ve Su İşleri Manisa 4. Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı,nın da katılımıyla  DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska Doğa Koruma ve Mili Parklar Aydın Bölge Müdürlüğü, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından düzenlenen organizasyonla Kuştur  mevkisinde denize bırakıldı.
 
Yapılan organizasyonla ilgili gazetecilere açıklama yapan DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, “ Türkiye’nin neresinde olursa olsun yaralı bir deniz kaplumbağasına bakarak tedavisini yaparak iyileştiği zaman da tekrar doğal ortamına bırakmak  bizim en önemli  görevlerimizden bir tanesi. Bugün yine İzmir ve Aydın bölgesinden gelmiş olan 3 yaralı deniz kaplumbağasının tedavilerinin tamamlanması sonucu doğal ortamına bırakacağız. Bunlardan bir tanesi kafasında çok büyük yaralanmayla gelen 2016 yılı mayıs ayında merkezimize gelen (Türker) isimli kaplumbağa kafa yarası tamamen iyileşti. Yaklaşım bir buçuk yıl sürdü bu tedavi. Diğer kaplumbağamızda ise boğazında olta ve misina vardı. Bunlarda çıkarılarak tedavisi tamamlandı. Üçüncü kaplumbağamızda yine kafasından darbe alan ve yaralanan kaplumbağa bununda tedavisi tamamlanarak tekrar doğal ortamına göndereceğiz.
 
Bu yaralı kaplumbağaları ihbar edilmesinde bize ulaştırılmasında  ve kamuoyuna bunların duyurulmasında emeği geçen EKODOSD derneğine , Doğa Koruma ve Mili Parklar Aydın, İzmir ve Kuşadası  Bölge Müdürlüğüne teşekkür ediyorum” dedi.
 
Çevredeki vatandaşlarında ilgiyle izlediği organizasyonda Orman ve Su İşleri Manisa 4. Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı,nın birlikte denize gitmek üzere sahile bıraktıkları deniz kaplumbağaları doğal ortamlarına giderek gözden kayboldular.

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