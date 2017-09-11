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Kuşadası'nda uyuşturucuya 7 tutuklama

Kuşadası'nda polisin uyuşturucu ticareti ve kullanımının önüne geçmek amacıyla düzenlediği 2 ayrı operasyonda bir miktar esrar ve metamfetamin ile yakalanan toplam 23 kişiden 7'si sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Diğer 16 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

  • DHA
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Aydın İl ve Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, geçen 8 ve 9 Eylül tarihlerinde uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik iki ayrı operasyon düzenledi. İlk operasyonda 6 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda toplam 230 gram esrar, 4.71 gram metamfetamin ele geçirildi. Ertesi gün yapılan operasyonlarda da 2.54 garam esrar ve 525.55 gram metamfetamin ele yakalandı. Her iki operasyonda toplam 23 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı. Diğer 16 şüpheli ise, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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