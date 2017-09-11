Kuşadası'nda uyuşturucuya 7 tutuklama

Aydın İl ve Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, geçen 8 ve 9 Eylül tarihlerinde uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik iki ayrı operasyon düzenledi. İlk operasyonda 6 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda toplam 230 gram esrar, 4.71 gram metamfetamin ele geçirildi. Ertesi gün yapılan operasyonlarda da 2.54 garam esrar ve 525.55 gram metamfetamin ele yakalandı. Her iki operasyonda toplam 23 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı. Diğer 16 şüpheli ise, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.