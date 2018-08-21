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Kütahya'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Kütahya’da akşam saatlerine doğru etkili olan fındık büyüklüğündeki kuvvetli dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bayramın ilk günü çok sayıda vatandaş doluya hazırlıksız yakalandı.

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Kütahya’da akşam saatlerine doğru etkili olan fındık büyüklüğündeki kuvvetli dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı sonrası bazı bölgeler beyaza büründü. 10 dakika kadar etkili olan dolu yağışı daha sonra yerini yağmura bıraktı ve bir çok noktada su birikintileri meydana geldi.
 

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