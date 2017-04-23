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Kütahya'da kar yağışı etkili oluyor

Kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreye ulaştığı Domaniç'de kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Domaniç-İnegöl karayolunun Kocayayla mevkisinde buzlanma nedeniyle yolda kayan araçlar, zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açtı. Kar kalınlığı bölgede yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

Kara hazırlıksız yakalanan çok sayıda sürücü, yoldan geri dönmek zorunda kaldı.

Domaniç-İnegöl karayolunun Kocayayla mevkisinde buzlanma nedeniyle yolda kayan araçlar, zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açtı. Kar kalınlığı bölgede yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

Kara hazırlıksız yakalanan çok sayıda sürücü, yoldan geri dönmek zorunda kaldı.

 

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