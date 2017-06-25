Kütahya'da trafik kazası: 7 yaralı
Kütahya'nın Çavdarhisar-Emet karayolunun 19. kilometresinde yapımı devam eden yolda meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
- İHA
Edinilen bilgilere göre, Çavdarhisar Emet yolunun yapım çalışmalarının devam ettiği 19. kilometresinde 43 PF 056 plakalı Fatih Çelik (33) yönetimindeki araçla, 43 AZ 180 plakalı Murat Gümüş (20) yönetimindeki aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Kazada yaralanan Furkan Celik, Kadir Ağaç, Mehmet Kurnaz, Mustafa Erbaş, Ali Osman Bulut, araç sürücüleri Fatih Celik ve Murat Gümüş'ün ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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