Kütahya'daki yangında 4 ev yandı
Kütahya´nın Gediz İlçesi´nde çıkan yangında 4 ahşap ev, 1 samanlık ve 1 ahır yandı.
- DHA
İlçenin kırsal Gümele Mahallesi'nde oturan Hüseyin Özmen'e ait evde, akşam saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, bitişikteki 3 eve daha sıçradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Paniğe neden olan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 4 ahşap ev, 1 samanlık, 1 ahır yandı, 3 büyükbaş hayvan da telef oldu.
Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.
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