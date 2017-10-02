Kuzey Irak son dakika referandum gelişmeleri! Barzani referandum haberleri

Irak referandumu son dakika haberleri merakla araştırılıyor. Barzani referandumu son dakika gelişmelerini sizler için hazırladık. Geçtiğimiz günlerde Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY ) lideri Mesud Barzani, referandum yapacaklarını tüm dünyaya duyurdu. Barzani’nin referandum kararına ABD ve IŞİD'e karşı mücadele veren koalisyon içerisinde bulunan bazı ülkeler şu anda bir referandumun gerçekleşmesinin bu mücadeleyi baltalayacağını söylüyor ve referandumun 2 yıl ertelenmesini istiyorlardı. Iraklı Şii lider Mukteda el Sadr Kürt liderlere yazdığı mektupta Irak'daki referandumun Kürtler için intihar olacağı uyarısında bulundu. Kuzey Irak'ta yapılan referanduma göre, yüzde 92.73 oranında evet, yüzde 7.27 oranında ise hayır çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Irak'taki referanduma tepki göstererek, "Irak'ın hem toplum, hem ülke olarak birliğe, beraberliğe ihtiyacı olan dönemde ayrılık adımları asla kabul edilemez. Bu adım buram buram fırsatçılık kokuyor. Referandumu sonucuna bakmaksızın yok hükmünde kabul ediyoruz ve gayrimeşrudur diyoruz" dedi. Bağdat Yönetimi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile diyalog kurmak için, yapılan yasa dışı referandumun sonuçlarını iptal etmeleri gerektiği belirtti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Iraklı Şiilerin dini mercii Ali es-Sistani'nin çağrısı üzerine Bağdat ile müzakerelere hazır olduklarını açıkladı. Kuzey Irak son dakika gelişmeleri haberimiz içerisinde sizlerle.

IRAK’TAN IKBY’YE ÇAĞRI

Erbil merkezli Rudaw'ın haberine göre Irak Başbakanı Ibadi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Erbil yönetimi ile diyaloga geçmek için önce yasa dışı referandumun iptal edilmesi istendi.

Yapılan yazılı açıklamada, "Bölge, anayasal olmayan referandumun sonuçlarını iptal etmeli, daha sonra Irak’ın toprak bütünlüğünün güçlendirilmesi için ciddi müzakerelerde bulunmalıyız" denildi.

IRAK REFERANDUMU SON DAKİKA HABERLERİ

Geçtiğimiz günlerde Irak’ın kuzeyinde referandum meydana geldi. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi lideri Mesud Barzani’nin referandum kararına ABD ve IŞİD'e karşı mücadele veren koalisyon içerisinde bulunan bazı ülkeler şu anda bir referandumun gerçekleşmesinin bu mücadeleyi baltalayacağını söylediler ve referandumun 2 yıl ertelenmesini istediler. Iraklı Şii lider Mukteda el Sadr Kürt liderlere yazdığı mektupta Irak'daki referandumun Kürtler için intihar olacağı uyarısında bulundu. Türkiye ve İran referandumun düzenlenmesine karşıydı. Ankara'dan yapılan açıklamalarda referandumun tarihi bir hata olacağı ve beraberinde sadece bölgesel değil, küresel bir krizi getireceği uyarıları yapıldı.

Başbakan Yıldırım, ''Kuzey Irak'ta yarın gerçekleştirilecek referandum gayrimeşrudur, yok hükmündedir. Bu referandum nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, bunun hesabını bu yanlışta ısrar edenlerden soracağız'' dedi. Binali Yıldırım konuşmasına, “Bu referandum, merkezi Irak yönetimi ile Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi arasındaki hiçbir meseleyi çözmeyecek. Bu referandum, bölgede var olan istikrarsızlığı, otorite boşluğunu ve kaosu daha fazla körükleyecek ve bunun bedelini orada yaşayan insanlar ödeyecek. Belirli insanların, yöneticilerin hırsı, uçuk hayalleri yüzünden o bölge insanına, Kürt kardeşlerimize bu zulmü reva görenler, elbette bunun hesabını kendi halklarına başta olmak üzere, bu işe karşı çıkan herkese vereceklerdir. Onun için bu işlerin çözüm yolu; tek taraflı ve hiçbir şekilde ikazlara kulak asmadan gayrimeşru bir referandum kararı değildir. Bu işin yolun oturup konuşmaktır. Sorunları müzakere edip, suhuletle ele almaktır." Cümleleri ile devam etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğu'nun da katıldığı New York'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Yıllık Eşgüdüm Toplantısı'nın ardından ortak bir açıklama yapıldı.

IKBY'nin 25 Eylül'de referandum yapma kararından derin endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, "IKBY'ye Irak anayasasına aykırı olduğu ve mevcut terörle mücadele çabalarını olumsuz etkilediği için referandumu iptal etmesi çağrısı yapıyoruz." ifadesine yer verildi.

Ancak Barzani kimseyi dinlemeyip referandumu gerçekleştirdi.

25 Eylül'de yapılması planlanan Iraklı Kürtlerin bağımsızlık referandumunda ilk oyun kullanıldığı açıklandı. Kürdistan Bölgesi Yüksek Seçim ve Referandum Konseyi Genel Veri Müdürü Karwan Celal, referandumda yurtdışında yaşayanlar elektronik oylarını bugünden itibaren kullanılabileceğini açıkladı. Saat farkından dolayı Çin'de elektronik oy verme işlemlerinin başladığını belirten Karwan Celal, "Referandumda ilk oy Çin'de kullanılmış oldu." dedi. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) referandum kararından derin endişe duyulduğunu bildirdi ve referandumun iptal edilmesi çağrısı yaptı.

Kuzey Irak'ta yapılan tartışmalı referandumun resmi sonuçları açıklandı.

Yüksek Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada 4 milyon 581 bin 255 kişiden 3 milyon 305 bin 925 kişi oy kullandığı bildirildi. Açıklamaya göre geçerli oy sayısı 3 milyon 85 bin 935 olurken yüzde 92.73 oranında evet, yüzde 7.27 oranında ise hayır çıktı.

Referanduma katılım yüzde 72 olarak açıklanmıştı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Irak'tan ayrılmak için referandum düzenleme kararı almış ancak Bağdat yönetimi referandumun anayasaya aykırı olduğunu ve iptal edilmesini istemişti.

IKBY'nin referandumunu Bağdat yönetiminin dışında, Türkiye ve İran da tanımayacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ombudsmanlık Toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak'taki referanduma tepki göstererek, "Irak'ın hem toplum, hem ülke olarak birliğe, beraberliğe ihtiyacı olan dönemde ayrılık adımları asla kabul edilemez. Bu adım buram buram fırsatçılık kokuyor. Referandumu sonucuna bakmaksızın yok hükmünde kabul ediyoruz ve gayrimeşrudur diyoruz" dedi.

MGK'DAN KUZEY IRAK BİLDİRİSİ

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) referandum kararı almasına ilişkin bir bildiri yayınlandı.

"IKBY'nin 25 Eylül 2017 tarihinde düzenleyeceğini açıkladığı referandumun gayrimeşru niteliği ve kabul edilemezliği bir kez daha belirtilmiştir." vurgusu yapılan bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye’nin milli güvenliğini doğrudan tehdit eden bu adımın, Irak'ın siyasi birliği ve toprak bütünlüğü ile birlikte, bölgenin barış, güvenlik ve istikrarı i·çi·n de tehdit oluşturan vahim bir yanlış olduğu kuvvetle vurgulanmıştır. IKBY yönetimi, vaki·t varken referandum kararından vazgeçmeye davet edilmiştir. Bu takdirde, Irak Merkezi· Hükümeti ile IKBY arasındaki meselelerin görüşmeler yoluyla ve anayasal temelde çözüme kavuşturulması iç·n Türkiye’nin elinden gelen katkıyı yapmaya hazır olduğu kaydedilmiştir.

Kuzeyiyle birlikte tüm Irak'ın; Araplar, Kürtler, Türkmenler, Ezidiler, Keldaniler, Süryaniler ve diğer toplumsal gruplardan oluşan çoğulcu yapısının, ancak ülkeni·n toprak bütünlüğü temeli·nde korunabileceği belirtilmiştir. Türki·ye’ni·n yanı sıra, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi·, uluslararası toplum ve Irak Merkezi Hükümeti·ni·n de kabul etmediği bu yanlışta ısrar edilmesi hali·nde, Kuzey Irak'la birlikte bölgemizin tamamına zarar verecek vahim sonuçların ortaya çıkmasının kaçınılmaz olduğu ifade edilmiştir. Tüm ikazlarımıza rağmen bu referandumun yapılması halinde Türkiye, ikili ve uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını mahfuz tutar."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılan MGK ve Bakanlar Kurulundan sonra hatırlatmakta fayda var: Türkiye, her zaman Irak Kürtlerinin yanında oldu. Referandum iptal edilmezse ciddi sonuçları olacak. Erbil, bölgede yeni krizleri tetikleyecek bu vahim hatadan bir an önce dönmelidir" ifadesini kullandı.

ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Kuzey Irak'ta düzenlenmesi planlanan referandum ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. ABD'den yapılan açıklamada: "Referandum çok riskli kontrol edilebilecek bir şey değil." denildi. ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, planlanan Kuzey Irak referandumu hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. McGurk, 'Referandum büyük riskler taşıyor ve bu ABD'nin kontrol edebileceği birşey değil" ifadelerini kullandı. McGurk, referandumun sonuçlarının çok büyük riskleri de beraberinde getireceğinin altını çizdi.

IRAK REFERANDUMUNU HERKES İSTİYOR MU?

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) 25 Eylül’de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumu öncesinde Kerkük’te Kürtler referanduma destek verirken, Türkmenler ise referandumu boykot edeceklerini belirtiyor. Kerkük’te Türkçe boykot afişleri dikkat çekiyor. Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Ali Mehdi, “Eğer ‘Hayır’ oyunu kullanırsak ‘referandumu tanıyoruz’ şeklinde yorumlanır. Referandumu boykot ediyoruz” diyor.

IKBY’nin bağımsızlık referandumuyla ilgili siyasi tansiyonun yüksek olduğu bölgelerin başında Kerkük geliyor. DEAŞ tehlikesini henüz atlatan Kerkük’ün sokakları da tıpkı Erbil sokakları gibi Arapça, Kürtçe ve İngilizce propaganda afişleriyle donatılmış. Daha önce bayrak kriziyle gündeme gelen Kerkük kalesinde Irak bayrağı ile IKBY bayrağı yan yana bulunuyor. Her iki bayrağın altında bulunan afişlerde, “Kürdistan’ın bağımsızlığına evet” sloganları yer alıyor. Kerkük ise referandum konusunda ikiye bölünmüş durumda. Kerkük’teki Kürtler referandumda ‘Evet’ oyunu kullanacaklarını belirtirken Arap ve Türkmenler ise referandumu boykot edeceklerini söylüyor...

IRAK REFERANDUMU BİTTİ Mİ?

25 Eylül'de yapılması planlanan Iraklı Kürtlerin bağımsızlık referandumunda ilk oyun kullanıldığı açıklandı. Kürdistan Bölgesi Yüksek Seçim ve Referandum Konseyi Genel Veri Müdürü Karwan Celal, referandumda yurtdışında yaşayanlar elektronik oylarını 23 Eylül'den itibaren kullanılabileceğini açıkladı.

IRAK REFERANDUMU NEDEN YAPILDI?

Seçmenlere "Kürdistan Bölgesi ve Kürdistan Bölgesi dışında kalan Kürt yerleşimlerinin bağımsız bir devlet olmasını istiyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Seçmenlerin önünde ise iki seçenek olacak: "Evet" ve "Hayır".

Soruda 'Kürt yerleşimleri' olarak tanımlanan yerler, Kerkük, Diyala ve Ninova gibi farklı etnik grupların yaşadığı fakat Peşmerge kontrolü altında olan bölgeler.

Seçmenler referandumda oy verme noktalarından olduğu gibi internet üzerinden de oy kullanabildi.